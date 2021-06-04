Красотка с необычной внешностью: С кем встречается будущая звезда «Реала» Давид Алаба

Давид Алаба после двенадцати лет в составе мюнхенской «Баварии» этим летом решил серьёзно поменять свою жизнь. Он покинул «зону комфорта» и перебрался в мадридский «Реал». Такое решение определенно далось Давиду непросто, и без поддержки близких он бы его точно не принял. А самый близкий ему человек – это, конечно же, его подруга Шалимар Хеппнер.

Алаба и Хеппнер встречаются уже достаточно давно – с 2017-го года, однако пока что не собираются связывать себя узами брака. В одном из интервью Хеппнер призналась, что не считает свадьбу обязательным элементом своей жизни.

Алаба хоть и имеет австрийский паспорт, но его при этом его мама - филиппинка, а отец - нигериец Его спутница – гражданка Германии, но как вы увидите по фото, она также имеет азиатские корни.

Хеппер, как и многие девушки футболистов, является моделью, но также работает пиар-менеджером. Давид познакомился с ней во время Октоберфеста. С тех пор они не расстаются.

Несмотря на то, что Алаба и Хеппнер не являются мужем и женой, в 2019-м у них родился первенец – мальчик.

Надо признаться, что у Давида определенно хороший вкус. Как считаете?