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Красотка с необычной внешностью: С кем встречается будущая звезда «Реала» Давид Алаба

04 Июня 2021, 22:42,

Давид Алаба после двенадцати лет в составе мюнхенской «Баварии» этим летом решил серьёзно поменять свою жизнь. Он покинул «зону комфорта» и перебрался в мадридский «Реал». Такое решение определенно далось Давиду непросто, и без поддержки близких он бы его точно не принял. А самый близкий ему человек – это, конечно же, его подруга Шалимар Хеппнер.

Алаба и Хеппнер встречаются уже достаточно давно – с 2017-го года, однако пока что не собираются связывать себя узами брака. В одном из интервью Хеппнер призналась, что не считает свадьбу обязательным элементом своей жизни.

Алаба хоть и имеет австрийский паспорт, но его при этом его мама - филиппинка, а отец - нигериец Его спутница – гражданка Германии, но как вы увидите по фото, она также имеет азиатские корни.   

Хеппер, как и многие девушки футболистов, является моделью, но также работает пиар-менеджером. Давид познакомился с ней во время Октоберфеста. С тех пор они не расстаются.

Несмотря на то, что Алаба и Хеппнер не являются мужем и женой, в 2019-м у них родился первенец – мальчик.

Надо признаться, что у Давида определенно хороший вкус. Как считаете?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
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Комментарии (1)
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Tavadi
04 Июня 2021, 23:15

ну так то и у Алабы есть азиатские корни, его мать филиппинка.
как всегда на евро-футбал дилетантская статейка, хоть бы качественнее изучали материал.

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