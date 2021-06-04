Сборные Испании и Португалии счёт так и не открыли

Сборные Испании и Португалии провели товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020. Спарринг получился не очень событийным, и мяч всего дважды летел в створ ворот. Тем не менее, голевых моментов было предостаточно, один Альваро Мората мог не раз менять счет на табло. На 90-й минуте он вовсе пробил в штангу, оказавшись с глазу на глаз с голкипером. Впрочем, финальный свисток зафиксировал нулевой успех игроков атаки с обеих сторон - 0:0.