Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Сборные Испании и Португалии счёт так и не открыли

04 Июня 2021, 22:22,

Сборные Испании и Португалии провели товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020. Спарринг получился не очень событийным, и мяч всего дважды летел в створ ворот. Тем не менее, голевых моментов было предостаточно, один Альваро Мората мог не раз менять счет на табло. На 90-й минуте он вовсе пробил в штангу, оказавшись с глазу на глаз с голкипером. Впрочем, финальный свисток зафиксировал нулевой успех игроков атаки с обеих сторон - 0:0.

Протокол игры  
Испания 0:0 Португалия
Унай Симон Льоренте Маркос Лапорт Эмерик   79' (Льоренте Диего (   79') Торрес Пау II   63' (Гарсия Эрик (   63') Гайя Хосе Алькантара Тьяго   62' (Гонсалес Педро (   62') Бускетс Серхио   63' (Родри Эрнандес (   63') Фабиан Руис   75' (Морено Херард (   75') Сарабия Пабло   75' (Коке Хорхе (   75') Мората Альваро Торрес Ферран
Запасные: Ольмо Дани Санчес Роберт Оярсабаль Микель Альба Жорди Де Хеа Давид Аспиликуэта Сесар
Патрисиу Руй Семеду Нелсон Пепе Кеплер   59' (Фернандеш Бруну (   59') Фонте Жозе Геррейро Рафаэль   81' (Мендеш Нуну (   81') Данилу Перейра Оливейра Сержиу   59' (Карвалью Вилльям (   59') Саншеш Ренату   70' (Пальинья Жоау (   70') Жота Диогу   70' (Силва Рафа (   70') Фелиш Жоау   46' (Гонсалвес Педро (   46') Роналду Криштиану
Запасные: Моутинью Жоау Лопеш Антони Андре Силва Силва Руи Невеш Рубен
04 июня. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Португалии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
skywoker
04 Июня 2021, 22:34

и те и другие слабенькие
у испанцев неплохо мяч ходил, мастерства не хватило в завершении
у португальцев вообще баранка, тупо на угловых только могли отличиться
на евро далеко не пройдут
второй раз такого фарта не будет и роналду сейчас не тот что 5 лет назад

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба