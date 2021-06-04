Сборные Испании и Португалии счёт так и не открыли

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04 Июня 2021, 22:22,
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Сборные Испании и Португалии провели товарищеский матч в рамках подготовки к финальной части Евро-2020. Спарринг получился не очень событийным, и мяч всего дважды летел в створ ворот. Тем не менее, голевых моментов было предостаточно, один Альваро Мората мог не раз менять счет на табло. На 90-й минуте он вовсе пробил в штангу, оказавшись с глазу на глаз с голкипером. Впрочем, финальный свисток зафиксировал нулевой успех игроков атаки с обеих сторон - 0:0.
Протокол игры
|Испания
|0:0
|Португалия
Унай Симон • Льоренте Маркос • Лапорт Эмерик 79' ( Льоренте Диего ( 79') • Торрес Пау II 63' ( Гарсия Эрик ( 63') • Гайя Хосе • Алькантара Тьяго 62' ( Гонсалес Педро ( 62') • Бускетс Серхио 63' ( Родри Эрнандес ( 63') • Фабиан Руис 75' ( Морено Херард ( 75') • Сарабия Пабло 75' ( Коке Хорхе ( 75') • Мората Альваро • Торрес Ферран
Запасные: Ольмо Дани • Санчес Роберт • Оярсабаль Микель • Альба Жорди • Де Хеа Давид • Аспиликуэта Сесар
Патрисиу Руй • Семеду Нелсон • Пепе Кеплер 59' ( Фернандеш Бруну ( 59') • Фонте Жозе • Геррейро Рафаэль 81' ( Мендеш Нуну ( 81') • Данилу Перейра • Оливейра Сержиу 59' ( Карвалью Вилльям ( 59') • Саншеш Ренату 70' ( Пальинья Жоау ( 70') • Жота Диогу 70' ( Силва Рафа ( 70') • Фелиш Жоау 46' ( Гонсалвес Педро ( 46') • Роналду Криштиану
Запасные: Моутинью Жоау • Лопеш Антони • Андре Силва • Силва Руи • Невеш Рубен
04 июня. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Испании, Сборная Португалии
и те и другие слабенькие
у испанцев неплохо мяч ходил, мастерства не хватило в завершении
у португальцев вообще баранка, тупо на угловых только могли отличиться
на евро далеко не пройдут
второй раз такого фарта не будет и роналду сейчас не тот что 5 лет назад