Президент «Урала»: «Зачем сборной России Гилерме?»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против натурализации голкипера Маринато Гилерме.

Григорий Иванов уверен, что в России есть много молодых голкиперов, которые смогли бы заменить Гилерме в воротах сборной России. При этом футбольный функционер не отрицает, что бразилец может быть и отличным парнем, но не нужно принижать россиян, отказывая им в игровом времени. Иванов напомнил, что сборная Советского Союза выигрывала чемпионат Европы и Олимпийские игры без легионеров.

В 2015 году Гилерме стал гражданином России, а уже через год впервые был вызван в состав национальной команды. На чемпионат Европы 2020 года вратарь «Локомотива» не попал.