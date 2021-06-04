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Президент «Урала»: «Зачем сборной России Гилерме?»

04 Июня 2021, 21:36,

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против натурализации голкипера Маринато Гилерме. 

Григорий Иванов уверен, что в России есть много молодых голкиперов, которые смогли бы заменить Гилерме в воротах сборной России. При этом футбольный функционер не отрицает, что бразилец может быть и отличным парнем, но не нужно принижать россиян, отказывая им в игровом времени. Иванов напомнил, что сборная Советского Союза выигрывала чемпионат Европы и Олимпийские игры без легионеров. 

В 2015 году Гилерме стал гражданином России, а уже через год впервые был вызван в состав национальной команды. На чемпионат Европы 2020 года вратарь «Локомотива» не попал.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Григорий Иванов, Гилерме
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