​Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы на Первом канале

Фанаты в России оценили комментаторские способности Леонида Слуцкого во время чемпионата мира 2018 года. Теперь Слуцкий будет работать комментатором на Евро-2020, правда, только на двух играх. Как рассказал тренер «Рубина» sport24, он отработает на Первом канале на матче открытия турнира, а также на одном из полуфиналов.

Напомним, что чемпионат Европы будет открываться ровно через неделю – в пятницу, 11 июня. Открывать турнир будет поединок между сборными Италии и Турции. Он состоится на главном стадионе Италии – стадионе «Олимпико» в Риме.

Остаётся добавить, что Леонид Слуцкий по итогам завершившегося сезона вывел «Рубин» в Лигу конференций.