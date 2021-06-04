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​Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы на Первом канале

04 Июня 2021, 19:58,

Фанаты в России оценили комментаторские способности Леонида Слуцкого во время чемпионата мира 2018 года. Теперь Слуцкий будет работать комментатором на Евро-2020, правда, только на двух играх. Как рассказал тренер «Рубина» sport24, он отработает на Первом канале на матче открытия турнира, а также на одном из полуфиналов.

Напомним, что чемпионат Европы будет открываться ровно через неделю – в пятницу, 11 июня. Открывать турнир будет поединок между сборными Италии и Турции. Он состоится на главном стадионе Италии – стадионе «Олимпико» в Риме.

Остаётся добавить, что Леонид Слуцкий по итогам завершившегося сезона вывел «Рубин» в Лигу конференций.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
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