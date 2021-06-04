​В субботу пройдёт матч с участием легенд сборных России и Болгарии

В субботу национальные сборные России и Болгарии проведут контрольный поединок в российской столице. Этот поединок состоится вечером, а ближе к обеду пройдёт товарищеский матч с участием легенд сборных России и Болгарии, о чём сообщает Российский футбольный союз на страницах своего сайта.

Товарищеский матч пройдёт в центре дворового футбола имени Гавриила Качалина и начнётся в 11:30. Участие в игре в составе команды России примут болельщики, а также такие известные в прошлом российские футболисты - Александр Филимонов, Алексей Смертин, Егор Титов, Руслан Пименов и Дмитрий Сенников. Тренером выступит Дмитрий Аленичев.