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​В субботу пройдёт матч с участием легенд сборных России и Болгарии

04 Июня 2021, 16:34,

В субботу национальные сборные России и Болгарии проведут контрольный поединок в российской столице. Этот поединок состоится вечером, а ближе к обеду пройдёт товарищеский матч с участием легенд сборных России и Болгарии, о чём сообщает Российский футбольный союз на страницах своего сайта.

Товарищеский матч пройдёт в центре дворового футбола имени Гавриила Качалина и начнётся в 11:30. Участие в игре в составе команды России примут болельщики, а также такие известные в прошлом российские футболисты - Александр Филимонов, Алексей Смертин, Егор Титов, Руслан Пименов и Дмитрий Сенников. Тренером выступит Дмитрий Аленичев.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Болгарии
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