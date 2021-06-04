Сенси не сыграет на Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси не поможет сборной Италии на предстоящем чемпионате Европы-2020, об этом сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Источник рапортует, что причиной неучастия хавбека в турнире стала травма. 25-летний футболист получил мышечное повреждение во время тренировочного процесса.

Освободившееся место в заявке «скуадры адзурры» займет хавбек Маттео Пессина, представляющий «Аталанту».

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная Италии сыграет на континентальном турнире в группе А, где ее соперниками будут команды Швейцарии, Уэльса и Турции.