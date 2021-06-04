Пятов считает Зинченко и Малиновского равными Роналду

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04 Июня 2021, 00:35,
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Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ответил на вопрос, кто является лучшими футболистами мира.
По мнению Пятова, лучшими игроками планеты на данный момент должны считаться Криштиану Роналду, Александр Зинченко и Руслан Малиновский - все трое представляют итальянскую Серию А.
Также в программке на матч против Северной Ирландии Пятов сказал, что самыми сильными клубами мира являются «Бавария», «Барселона» и донецкий «Шахтёр».
36-летний вратарь всю профессиональную карьеру провёл в чемпионате Украины, большинство матчей отыграв за «Шахтёр». У Пятова 96 игр за национальную сборную Украины.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Криштиану Роналду, Александр Зинченко, Андрей Пятов, Руслан Малиновский