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Пятов считает Зинченко и Малиновского равными Роналду

04 Июня 2021, 00:35,

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ответил на вопрос, кто является лучшими футболистами мира. 

По мнению Пятова, лучшими игроками планеты на данный момент должны считаться Криштиану Роналду, Александр Зинченко и Руслан Малиновский - все трое представляют итальянскую Серию А. 

Также в программке на матч против Северной Ирландии Пятов сказал, что самыми сильными клубами мира являются «Бавария», «Барселона» и донецкий «Шахтёр». 

36-летний вратарь всю профессиональную карьеру провёл в чемпионате Украины, большинство матчей отыграв за «Шахтёр». У Пятова 96 игр за национальную сборную Украины. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Александр Зинченко, Андрей Пятов, Руслан Малиновский
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