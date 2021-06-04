Пятов считает Зинченко и Малиновского равными Роналду

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов ответил на вопрос, кто является лучшими футболистами мира.

По мнению Пятова, лучшими игроками планеты на данный момент должны считаться Криштиану Роналду, Александр Зинченко и Руслан Малиновский - все трое представляют итальянскую Серию А.

Также в программке на матч против Северной Ирландии Пятов сказал, что самыми сильными клубами мира являются «Бавария», «Барселона» и донецкий «Шахтёр».

36-летний вратарь всю профессиональную карьеру провёл в чемпионате Украины, большинство матчей отыграв за «Шахтёр». У Пятова 96 игр за национальную сборную Украины.