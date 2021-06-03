Сборная Бельгии не смогла обыграть греков

Сборная Бельгии провела первый контрольный матч перед стартом на Евро-2020. Несмотря на то, что команда Роберто Мартинеса считается одним из фаворитов турнира, а ее сегодняшний соперник туда не пробился, сегодня команды сыграли вничью 1:1. Более того, греки даже чаще пробивали по воротам. Торган Азар на 20-й минуте стал автором первого забитого гола, а спустя тайм Георгиос Цавеллас счет сравнял.