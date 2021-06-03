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Сборная Бельгии не смогла обыграть греков

03 Июня 2021, 23:40,

Сборная Бельгии провела первый контрольный матч перед стартом на Евро-2020. Несмотря на то, что команда Роберто Мартинеса считается одним из фаворитов турнира, а ее сегодняшний соперник туда не пробился, сегодня команды сыграли вничью 1:1. Более того, греки даже чаще пробивали по воротам. Торган Азар на 20-й минуте стал автором первого забитого гола, а спустя тайм Георгиос Цавеллас счет сравнял.

Протокол игры  
Бельгия 1:1 Греция
(1:0) Азар Торган 20'    
    66' Цавелас Георгиос (1:1)
Миньоле Симон   90' (Селс Матц (   90') Мёнье Тома Боята Дедрик Денайер Джейсон Алдервейрельд Тоби   82' (Тилеманс Юри (   82') Докю Жереми   46' (Бачуайи Миши (   46') Дендонкер Леандер Прат Деннис Карраско Янник   74' (Кастань Тимоти (   74') Лукаку Ромелу   46' (Мертенс Дрис (   46') Азар Торган   74' (Троссар Леандро (   74')
Запасные: Мехеле Брэндон Ванакен Ханс Бентеке Кристиан Камински Томас Шадли Насер Самби Локонга Альберт-Мбойо
Влаходимос Одиссей Цимикас Костас   59' (Пелкас Димитрис (   59') Цавелас Георгиос Пападопулос Кирьякос Яннулис Димитрис Бакасетас Тасос   80' (Манталос Петрос (   80') Галанопулос Костас   69' (Сиопис Манолис (   69') Андруцос Танасис   80' (Салиакас Манолис (   80') Бухалакис Андреас   69' (Зека Карлос (   69') Павлидис Вангелис   58' (Кутрис Леонардо (   58') Масурас Гиоргос
Запасные: Бакакис Михалис Диудис Сократис Пасхалакис Александрос Мавропанос Константинос Пуггурас Ахиллеас Цолис Христос
03 июня.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Сборная Греции
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