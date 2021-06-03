Сборная Бельгии не смогла обыграть греков

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03 Июня 2021, 23:40,
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Сборная Бельгии провела первый контрольный матч перед стартом на Евро-2020. Несмотря на то, что команда Роберто Мартинеса считается одним из фаворитов турнира, а ее сегодняшний соперник туда не пробился, сегодня команды сыграли вничью 1:1. Более того, греки даже чаще пробивали по воротам. Торган Азар на 20-й минуте стал автором первого забитого гола, а спустя тайм Георгиос Цавеллас счет сравнял.
Протокол игры
|(1:0) Азар Торган 20'
|66' Цавелас Георгиос (1:1)
Миньоле Симон 90' ( Селс Матц ( 90') • Мёнье Тома • Боята Дедрик • Денайер Джейсон • Алдервейрельд Тоби 82' ( Тилеманс Юри ( 82') • Докю Жереми 46' ( Бачуайи Миши ( 46') • Дендонкер Леандер • Прат Деннис • Карраско Янник 74' ( Кастань Тимоти ( 74') • Лукаку Ромелу 46' ( Мертенс Дрис ( 46') • Азар Торган 74' ( Троссар Леандро ( 74')
Запасные: Мехеле Брэндон • Ванакен Ханс • Бентеке Кристиан • Камински Томас • Шадли Насер • Самби Локонга Альберт-Мбойо
Влаходимос Одиссей • Цимикас Костас 59' ( Пелкас Димитрис ( 59') • Цавелас Георгиос • Пападопулос Кирьякос • Яннулис Димитрис • Бакасетас Тасос 80' ( Манталос Петрос ( 80') • Галанопулос Костас 69' ( Сиопис Манолис ( 69') • Андруцос Танасис 80' ( Салиакас Манолис ( 80') • Бухалакис Андреас 69' ( Зека Карлос ( 69') • Павлидис Вангелис 58' ( Кутрис Леонардо ( 58') • Масурас Гиоргос
03 июня.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Бельгии, Сборная Греции