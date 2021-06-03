Сборная Украины легко обыграла Северную Ирландию

Сборная Украины провела товарищеский матч с командой Северной Ирландии и выглядела гораздо сильнее противника, которому не нужно готовиться к чемпионату Европы. Уже на 10-й минуте Александр Зубков остался без опеки у чужих ворот и головой вколотил мяч в пустой угол. У подопечных Андрея Шевченко было 17 ударов по воротам, но они были либо минимально неточными, либо выручал голкипер. Как итог - 1:0.