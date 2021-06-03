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Сборная Украины легко обыграла Северную Ирландию

03 Июня 2021, 22:55,

Сборная Украины провела товарищеский матч с командой Северной Ирландии и выглядела гораздо сильнее противника, которому не нужно готовиться к чемпионату Европы. Уже на 10-й минуте Александр Зубков остался без опеки у чужих ворот и головой вколотил мяч в пустой угол. У подопечных Андрея Шевченко было 17 ударов по воротам, но они были либо минимально неточными, либо выручал голкипер. Как итог - 1:0.

Протокол игры  
Украина 1:0 Северная Ирландия
(1:0) Зубков Александр 10'    
Бущан Георгий Миколенко Виталий Матвиенко Николай Забарный Илья Шапаренко Николай   72' (Судаков Георгий (   72') Зубков Александр   46' (Марлос Ромеро (   46') Малиновский Руслан Сидорчук Сергей   76' (Степаненко Тарас (   76') Караваев Александр Яремчук Роман   46' (Беседин Артём (   46') Ярмоленко Андрей
Запасные: Безус Роман Макаренко Евгений Трубин Анатолий Леднёв Богдан Попов Денис II Кривцов Сергей Пятов Андрей Довбик Артём
Пикок-Фаррелл Бэйли Макнейр Пэдди Фергюсон Шейн   68' (Смит Пол III (   68') Даллас Стюарт   89' (Dion Charles (   89') Браун Киарон Баллард Дэниэл Каткарт Крейг Макгинн Найалл   46' (Томпсон Джордан (   46') Маккэнн Алистер   81' (Уайт Гэвин (   81') Сэвилл Джордж Мадженнис Джош   61' (Лафферти Кайл (   61')
Запасные: Хьюз Лайам Бойс Лайам Маккалмонт Алфи Гелбрейт Итан
03 июня.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Украины, сборная Северной Ирландии
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