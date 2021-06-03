Сборная Украины легко обыграла Северную Ирландию

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03 Июня 2021, 22:55,
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Сборная Украины провела товарищеский матч с командой Северной Ирландии и выглядела гораздо сильнее противника, которому не нужно готовиться к чемпионату Европы. Уже на 10-й минуте Александр Зубков остался без опеки у чужих ворот и головой вколотил мяч в пустой угол. У подопечных Андрея Шевченко было 17 ударов по воротам, но они были либо минимально неточными, либо выручал голкипер. Как итог - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Зубков Александр 10'
Бущан Георгий • Миколенко Виталий • Матвиенко Николай • Забарный Илья • Шапаренко Николай 72' ( Судаков Георгий ( 72') • Зубков Александр 46' ( Марлос Ромеро ( 46') • Малиновский Руслан • Сидорчук Сергей 76' ( Степаненко Тарас ( 76') • Караваев Александр • Яремчук Роман 46' ( Беседин Артём ( 46') • Ярмоленко Андрей
Запасные: Безус Роман • Макаренко Евгений • Трубин Анатолий • Леднёв Богдан • Попов Денис II • Кривцов Сергей • Пятов Андрей • Довбик Артём
Пикок-Фаррелл Бэйли • Макнейр Пэдди • Фергюсон Шейн 68' ( Смит Пол III ( 68') • Даллас Стюарт 89' ( Dion Charles ( 89') • Браун Киарон • Баллард Дэниэл • Каткарт Крейг • Макгинн Найалл 46' ( Томпсон Джордан ( 46') • Маккэнн Алистер 81' ( Уайт Гэвин ( 81') • Сэвилл Джордж • Мадженнис Джош 61' ( Лафферти Кайл ( 61')
Запасные: Хьюз Лайам • Бойс Лайам • Маккалмонт Алфи • Гелбрейт Итан
03 июня.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Украины, сборная Северной Ирландии