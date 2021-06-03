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Дзюба вошёл в список самых перспективных футболистов Евро-2020

03 Июня 2021, 21:27,

Нападающий сборной России Артём Дзюба оказался на 10 строчке рейтинга самых перспективных игроков чемпионата Европы 2020 года. 

Итальянское издание Pianetafanta опубликовало рейтинг футболистов, от которых можно ожидать сюрприз на Евро-2020. Замыкает список форвард сборной России Артём Дзюба, который, по мнению журналистов, способен выступить не хуже, чем на чемпионате мира 2018 года. 

На первом же месте испанский голкипер Унаи Симон. 23-летний вратарь способен не только вытеснить Давида де Хеа, но и стать самым надёжным вратарём чемпионата Европы 2020 года.

Полный список:

  1. Унаи Симон (Испания).
  2. Симон Кьяер (Дания).
  3. Рикардо Родригес (Швейцария).
  4. Деян Ловрен (Хорватия).
  5. Янник Феррейра Карраско (Бельгия).
  6. Илкай Гюндоган (Германия).
  7. Андрей Ярмоленко (Украина).
  8. Теэму Пукки (Финляндия).
  9. Бурак Йылмаз (Турция).
  10. Артём Дзюба (Россия).
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Артём Дзюба, Андрей Ярмоленко, Деян Ловрен, Бурак Йылмаз, Теему Пукки
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