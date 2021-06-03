Дзюба вошёл в список самых перспективных футболистов Евро-2020

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03 Июня 2021, 21:27,
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Нападающий сборной России Артём Дзюба оказался на 10 строчке рейтинга самых перспективных игроков чемпионата Европы 2020 года.
Итальянское издание Pianetafanta опубликовало рейтинг футболистов, от которых можно ожидать сюрприз на Евро-2020. Замыкает список форвард сборной России Артём Дзюба, который, по мнению журналистов, способен выступить не хуже, чем на чемпионате мира 2018 года.
На первом же месте испанский голкипер Унаи Симон. 23-летний вратарь способен не только вытеснить Давида де Хеа, но и стать самым надёжным вратарём чемпионата Европы 2020 года.
Полный список:
- Унаи Симон (Испания).
- Симон Кьяер (Дания).
- Рикардо Родригес (Швейцария).
- Деян Ловрен (Хорватия).
- Янник Феррейра Карраско (Бельгия).
- Илкай Гюндоган (Германия).
- Андрей Ярмоленко (Украина).
- Теэму Пукки (Финляндия).
- Бурак Йылмаз (Турция).
- Артём Дзюба (Россия).
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Артём Дзюба, Андрей Ярмоленко, Деян Ловрен, Бурак Йылмаз, Теему Пукки