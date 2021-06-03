Дзюба вошёл в список самых перспективных футболистов Евро-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба оказался на 10 строчке рейтинга самых перспективных игроков чемпионата Европы 2020 года.

Итальянское издание Pianetafanta опубликовало рейтинг футболистов, от которых можно ожидать сюрприз на Евро-2020. Замыкает список форвард сборной России Артём Дзюба, который, по мнению журналистов, способен выступить не хуже, чем на чемпионате мира 2018 года.

На первом же месте испанский голкипер Унаи Симон. 23-летний вратарь способен не только вытеснить Давида де Хеа, но и стать самым надёжным вратарём чемпионата Европы 2020 года.

Полный список: