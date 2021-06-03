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Венгер предрекает провал сборной Германии

03 Июня 2021, 17:16,

Известный в прошлом тренер Арсен Венгер не очень верит в успех сборной Германии на чемпионате Европы 2020 года. Команда провалила прошлый крупный турнир, чемпионат мира, а после Евро получит нового главного тренера, так как Йоахим Лёв решил завершить сотрудничество с немецкой футбольной федерацией.

- Честно? Я вот как-то не очень уверен в сборной Германии, - заявил Венгер в эфире beIN Sports. - К тому же я никогда не видел ни одной команды, которая бы здорово играла, зная о том, что тренер уходит по завершению турнира. В таком случае наставник теряет частичку своей силы, а футболисты знают, что больше в нем не нуждаются.

Бундестим сыграет на Евро против Франции, Португалии и Венгрии.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсен Венгер, Сборная Германии
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