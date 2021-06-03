Мутко оценил шансы сборной России на чемпионате Европы

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03 Июня 2021, 11:45,
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Экс-глава РФС Виталий Мутко в интервью «РБК-Спорт» поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. На групповом этапе турнира подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
«В любом турнире перед стартом шансы у всех одинаковые. Поэтому хочется пожелать удачи. Будет непросто, ребята все понимают», - высказался Мутко.
Напомним, что в субботу, 5 июня, сборная России проведет последний товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы. Команда Черчесова сыграет на своем поле против Болгарии.
Евро-2020 стартует 11 июня. В первом поединке группового этапа россиянам будет противостоять Бельгия.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Виталий Мутко
Четвёртое чрезвычайно почётное место в группе обеспечено! Слава Станиславу!
Вот чпокнем Бельгию в первом матче... Мечты, мечты...
да и по нашей старой давней традиции влетим финнам и датчанам и поедем в Монако))