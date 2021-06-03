Мутко оценил шансы сборной России на чемпионате Европы

Экс-глава РФС Виталий Мутко в интервью «РБК-Спорт» поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. На групповом этапе турнира подопечные Станислава Черчесова встретятся с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

«В любом турнире перед стартом шансы у всех одинаковые. Поэтому хочется пожелать удачи. Будет непросто, ребята все понимают», - высказался Мутко.

Напомним, что в субботу, 5 июня, сборная России проведет последний товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы. Команда Черчесова сыграет на своем поле против Болгарии.

Евро-2020 стартует 11 июня. В первом поединке группового этапа россиянам будет противостоять Бельгия.