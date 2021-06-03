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Венгер назвал главного фаворита Евро-2020

03 Июня 2021, 09:27,

Французский специалист Арсен Венгер, ранее тренировавший лондонский «Арсенал», высказался о предстоящем чемпионате Европы-2020. Он назвал главного фаворита турнира.

«Я считаю абсолютным фаворитом сборную Франции. У Дешама молодая и перспективная команда. Эти игроки еще не достигли своего пика. На поле выйдут Мбаппе, Коман, Гризманн, Бензема и многие другие звезды. Я считаю их главным фаворитами предстоящего турнира», - приводит слова Венгера Mirror.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет против команд Венгрии, Германии и Португалии. Турнир стартует 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсен Венгер, Сборная Франции
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Комментарии (3)
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0
Bourgignon Alex
03 Июня 2021, 11:39

Только не Франция!!!

0
Super fanat
03 Июня 2021, 10:02

Ну, вот в группе смерти на них и посмотрим! Думаю, они должнв выходить оттуда без особых проблем.

0
TwisTer
03 Июня 2021, 12:41

Венгры наверно до сих пор в шоке от своей группы))

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