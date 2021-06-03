Венгер назвал главного фаворита Евро-2020

Французский специалист Арсен Венгер, ранее тренировавший лондонский «Арсенал», высказался о предстоящем чемпионате Европы-2020. Он назвал главного фаворита турнира.

«Я считаю абсолютным фаворитом сборную Франции. У Дешама молодая и перспективная команда. Эти игроки еще не достигли своего пика. На поле выйдут Мбаппе, Коман, Гризманн, Бензема и многие другие звезды. Я считаю их главным фаворитами предстоящего турнира», - приводит слова Венгера Mirror.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет против команд Венгрии, Германии и Португалии. Турнир стартует 11 июня.