Венгер назвал главного фаворита Евро-2020

|
03 Июня 2021, 09:27,
|
|
Французский специалист Арсен Венгер, ранее тренировавший лондонский «Арсенал», высказался о предстоящем чемпионате Европы-2020. Он назвал главного фаворита турнира.
«Я считаю абсолютным фаворитом сборную Франции. У Дешама молодая и перспективная команда. Эти игроки еще не достигли своего пика. На поле выйдут Мбаппе, Коман, Гризманн, Бензема и многие другие звезды. Я считаю их главным фаворитами предстоящего турнира», - приводит слова Венгера Mirror.
На групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет против команд Венгрии, Германии и Португалии. Турнир стартует 11 июня.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсен Венгер, Сборная Франции
Только не Франция!!!
Ну, вот в группе смерти на них и посмотрим! Думаю, они должнв выходить оттуда без особых проблем.
Венгры наверно до сих пор в шоке от своей группы))