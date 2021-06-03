Радимов: «Сборная России выйдет из группы на Евро-2020»

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов, ныне занимающий пост наставника второй команды «сине-бело-голубых», высказался о шансах национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Сборная России сумеет выйти из группы. В плей-офф уже зависит от того, на кого попадаем. Хотя нет ничего невозможного», - приводит слова специалиста «Спорт день за днём».

На групповой стадии чемпионата Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют против сборных Бельгии, Финляндии и Дании.

Перед стартом турнира российская команда проведет еще один спарринг. Соперником сборной России станет Болгария. Игра состоится 5 июня.