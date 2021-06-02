Сборная Голландии едва ушла от поражения в матче с Шотландией

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02 Июня 2021, 23:41,
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Участники чемпионата Европы 2020 года, сборные Голландии и Шотландии, провели товарищеский матч. «Оранжевые» предсказуемо больше контролировали мяч, но не имели большого перевеса по созданным моментам, более того, дважды по ходу поединка отыгрывались, Мемфис Депай забил свой второй мяч уже на 89-й минуте. Итог - 2:2.
Протокол игры
|11' Хендри Джек (0:1)
|(1:1) Депай Мемфис 17'
|64' Нисбет Кевин (1:2)
|(2:2) Депай Мемфис 89'
Крул Тим • Де Лихт Маттайс • Де Врей Стефан 85' ( Де Йонг Люк ( 85') • Вайндал Оуэн 69' ( Промес Куинси ( 69') • Тимбер Юррьен 69' ( Бергёйс Стивен ( 69') • Дюмфрис Дензел • Де Йонг Френки 31' ( Классен Дэви ( 31') • Де Рон Мартен • Вейналдум Джорджиньо 31' ( Гравенберх Райан ( 31') • Депай Мемфис • Вегхорст Ваут 69' ( Ван Анхольт Патрик ( 69')
Запасные: Стекеленбург Мартен • Вельтман Йоел • Коопмейнерс Теун • Ван де Бек Донни • Бизот Марко • Мален Дониэлл
Гордон Крейг • Робертсон Эндрю 69' ( Маккена Скотт ( 69') • Купер Лиам 62' ( Галлахер Деклан ( 62') • Тирни Киран 69' ( Тэйлор Грэг ( 69') • Хендри Джек • Кристи Райан • Форрест Джеймс 61' ( Фрейзер Райан ( 61') • Армстронг Стюарт • Тернбулл Дэвид 81' ( Гилмор Билли ( 81') • Макгрегор Каллум • Дайкс Линдон 61' ( Нисбет Кевин ( 61')
Запасные: Мактоминай Скотт • Маклафилин Джон
02 июня.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Шотландии, Мемфис Депай