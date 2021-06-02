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​В Англии гостевую форму сборной России поставили на 2 место по красоте среди команд Евро-2020

02 Июня 2021, 15:14,

Британский таблоид Mirror оценил 48 комплектов форм 24 сборных, которые выступят на чемпионате Европы. Домашняя форма сборной России, выполненная в красном цвете, заняла 18 место в рейтинге, а вот гостевая форма команды оказалась на второй строчке.

Футболка в гостевом комплекте сборной России выполнена в белом цвете. По центру находятся две горизонтальные полоски – синяя и красная.

«Выездная форма сборной России пропитана сильной атмосферой. Футболку можно надеть в паб, если только вы не живёте на юго-востоке Лондона, и вам не нравятся вопросы о том, почему вы носите форму сборной России. Тем не менее, она выглядит великолепно», - говорится в описании формы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (1)
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Andreas
02 Июня 2021, 16:33

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