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​Роналду назвал самый важный трофей в своей карьере

02 Июня 2021, 14:25,

Криштиану Роналду выступил в качестве представителя бренда LiveScore. Звёздный португальский футболист вспомнил триумф сборной на Евро-2016.

«Чемпионат Европы 2016 года складывался хорошо, но затем мне было грустно из-за полученной травмы [Роналду травмировался в финальном матче против Франции – прим.]. К концу матча я плакал от счастья! В той игре я испытал три типа чувств и эмоций, но, в конце концов, то, что я испытал, было невероятным. Это, наверное, самый важный трофей, который я выигрывал в своей жизни», - приводит слова Роналду Goal.com.

«Снова выиграть Евро было бы невероятно. Конечно, мы отправимся на турнир с такой целью», - отметил Криштиану.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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