​Роналду назвал самый важный трофей в своей карьере

Криштиану Роналду выступил в качестве представителя бренда LiveScore. Звёздный португальский футболист вспомнил триумф сборной на Евро-2016.

«Чемпионат Европы 2016 года складывался хорошо, но затем мне было грустно из-за полученной травмы [Роналду травмировался в финальном матче против Франции – прим.]. К концу матча я плакал от счастья! В той игре я испытал три типа чувств и эмоций, но, в конце концов, то, что я испытал, было невероятным. Это, наверное, самый важный трофей, который я выигрывал в своей жизни», - приводит слова Роналду Goal.com.

«Снова выиграть Евро было бы невероятно. Конечно, мы отправимся на турнир с такой целью», - отметил Криштиану.