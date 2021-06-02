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Кавазашвили: «Самый сильный вратарь у нас - Гилерме, но его не взяли на Евро»

02 Июня 2021, 13:55,

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о заявке национальной команды России на предстоящий чемпионат Европы-2020.

«Не могу сказать, что тот или иной игрок лучше. Я считаю, что самый сильный вратарь у нас - Гилерме. Его надо брать, но не взяли», - цитирует Кавазашивили Rusfootball.info.

В окончательную заявку сборной России попали три голкипера: Юрий Дюпин, Матвей Сафонов и Антон Шунин.

На групповой стадии соревнований команде Черчесова будут противостоять сборные Дании, Бельгии и Финляндии. Старт чемпионата Европы состоится 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Анзор Кавазашвили, Гилерме
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