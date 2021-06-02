Червиченко: «Сборную России ожидают три матча печали на Евро-2020»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы сборной России на чемпионате Европы-2020 после товарищеского матча против команды Польши. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Ничего хорошего не ждет. Нас ожидают три матча печали. В первом будет глубокая печаль, затем - ожившая надежда, а потом крушение надежд», - приводит слова Червиченко издание Rusfootball.info.

Сборная России стартует на чемпионате Европы поединком против Бельгии. Матч пройдет 12 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Далее подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Финляндии и Дании.