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Червиченко: «Сборную России ожидают три матча печали на Евро-2020»

02 Июня 2021, 13:42,

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы сборной России на чемпионате Европы-2020 после товарищеского матча против команды Польши. Спарринг завершился вничью со счетом 1:1.

«Ничего хорошего не ждет. Нас ожидают три матча печали. В первом будет глубокая печаль, затем - ожившая надежда, а потом крушение надежд», - приводит слова Червиченко издание Rusfootball.info.

Сборная России стартует на чемпионате Европы поединком против Бельгии. Матч пройдет 12 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Далее подопечные Станислава Черчесова сыграют с командами Финляндии и Дании.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Андрей Червиченко
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