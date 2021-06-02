Де Брёйне включён в заявку сборной Бельгии на ЧЕ-2020

Тренерский штаб сборной Бельгии во главе с Роберто Мартинесом определился с финальной заявкой команды на чемпионат Европы-2020, рапортует официальный сайт УЕФА. Стоит отметить, что в этот список включен плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, получивший повреждение в недавнем финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси» (0:1).

Голкиперы: Куртуа, Миньоле, Зельс.

Защитники: Алдервейрельд, Боята, Денайер, Вермален, Вертонген, Мёнье, Кастань.

Хавбеки: де Брёйне, Дендонкер, Карраско, Прат, Тилеманс, Шадли, Т. Азар, Витсель, Ванакен, Э. Азар.

Форварды: Доку, Мертенс, Троссард, Бачуайи, Бентеке, Лукаку.

Сборная Бельгии на чемпионате Европы сыграет в одной группе с командой России. Также в этом квартете выступят Финляндия и Дания. Турнир стартует 11 июня.