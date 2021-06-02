Самедов: «Удивлён, что Лунёв не попал в заявку сборной России»

Экс-футболист «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов отреагировал на объявление окончательной заявки сборной России на Евро-2020. Игрок был удивлен непопаданием в состав голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва.

«Мне казалось, что тренерский штаб не возьмет либо Сафонова, либо Дюпина. Лунёв - более опытный вратарь. Я удивлен, что он не попал в заявку», - приводит слова Александра издание Sport24.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 29-летний голкипер провел 12 поединков, в которых пропустил 11 голов.

Напомним, что в финальную заявку сборной России включены вратари Юрий Дюпин, Антон Шунин и Матвей Сафонов.