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Дасаев оценил выбор голкиперов сборной России на Евро-2020

02 Июня 2021, 11:44,

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением относительно финальной версии заявки сборной России на чемпионат Европы-2020.

«Заявка абсолютно логична. Шунин, Дюпин, Сафонов - самая правильная тройка вратарей. Что касается основного, то им будет Шунин, мне кажется», - приводит слова Дасаева издание Sport24.

Чемпионат Европы стартует 11 июня и завершится 11 июля. Сборная России сыграет в группе В, где ей будут противостоять Бельгия, Дания и Финляндия.

Напомним, что 5 июня подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу против команды Болгарии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Ринат Дасаев
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