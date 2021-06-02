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Реакция Сёмина на заявку сборной России на Евро-2020

02 Июня 2021, 11:24,

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы-2020.

«Все игроки были просмотрены тренером. Черчесов определился с тактикой, поэтому было принято решение по тем или иным игрокам. Наверное, все закономерно», - передает слова тренера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в окончательный заявочный лист сборной России не попали Андрей Лунёв, Роман Евгеньев, Илья Самошников и Арсен Захарян.

Турнир стартует 11 июня. В первом матче группового этапа подопечные Черчесова встретятся с командой Бельгии. Далее российская сборная сыграет против Финляндии и Дании.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Юрий Сёмин
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