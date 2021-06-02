Черчесов объяснил выбор состава сборной России на чемпионат Европы

Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» высказался о финальной версии заявки национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«Сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов. Лунёв - опытный, но Дюпин и Шунин провели сезон ровнее. Сафонова рассматриваем на перспективу. С Самошниковым вопрос решился сам по себе», - поведал специалист.

Накануне сборная России сыграла контрольную встречу против Польши. Спарринг завершился со счетом 1:1. Через несколько дней команда Черчесова проведет спарринг со сборной Болгарии.

На Евро-2020 россияне выступят в квартете В, где сыграют против национальных команд Бельгии, Дании и Финляндии. Старт соревнований запланирован на 11 июня.

С полной заявкой сборной России можно ознакомится, перейдя по ссылке.