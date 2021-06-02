Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Черчесов объяснил выбор состава сборной России на чемпионат Европы

02 Июня 2021, 11:17,

Наставник сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» высказался о финальной версии заявки национальной команды на чемпионат Европы-2020.

«Сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов. Лунёв - опытный, но Дюпин и Шунин провели сезон ровнее. Сафонова рассматриваем на перспективу. С Самошниковым вопрос решился сам по себе», - поведал специалист.

Накануне сборная России сыграла контрольную встречу против Польши. Спарринг завершился со счетом 1:1. Через несколько дней команда Черчесова проведет спарринг со сборной Болгарии.

На Евро-2020 россияне выступят в квартете В, где сыграют против национальных команд Бельгии, Дании и Финляндии. Старт соревнований запланирован на 11 июня.

С полной заявкой сборной России можно ознакомится, перейдя по ссылке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох