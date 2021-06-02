Далич подтвердил участие Олича в подготовке сборной Хорватии к чемпионату Европы

Наставник сборной Хорватии Златко Далич заявил, что главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич примет участие в подготовке национальной команды к Евро-2020.

«Олич будет помогать нам столько, сколько ему позволит ЦСКА. Думаю, Ивица пробудет в расположении нашей команды порядка десяти дней. Потом он уделит свое внимание тренировочному процессу в московском клубе», - передает слова Далича 24sata.hr.

Олич занял пост наставника «армейцев» в марте текущего года, сменив у руля команды белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

На групповой стадии чемпионата Европы сборная Хорватии сыграет против национальных команд Англии, Чехии и Шотландии. Турнир стартует 11 июня.