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Далич подтвердил участие Олича в подготовке сборной Хорватии к чемпионату Европы

02 Июня 2021, 10:58,

Наставник сборной Хорватии Златко Далич заявил, что главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич примет участие в подготовке национальной команды к Евро-2020.

«Олич будет помогать нам столько, сколько ему позволит ЦСКА. Думаю, Ивица пробудет в расположении нашей команды порядка десяти дней. Потом он уделит свое внимание тренировочному процессу в московском клубе», - передает слова Далича 24sata.hr.

Олич занял пост наставника «армейцев» в марте текущего года, сменив у руля команды белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

На групповой стадии чемпионата Европы сборная Хорватии сыграет против национальных команд Англии, Чехии и Шотландии. Турнир стартует 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Хорватии, Ивица Олич, Златко Далич
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