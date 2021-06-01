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Трент отреагировал на вызов в сборную Англии на Евро-2020

01 Июня 2021, 21:30,

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, который всё-таки вызвал игрока на Евро-2020. 

Игрок «Ливерпуля» опубликовал пост в Инстаграме, где на фотографии стоит в футболке сборной Англии. Подпись к фото в переводе на русский означает «Заставлю заткнуться тех, кто во мне сомневается». 

Первого июня национальная английская команда огласила окончательный список футболистов на чемпионат Европы 2020 года, среди которых всё-таки оказался Трента Александер-Арнольд, хоть в предварительной заявке его и не было. 

В сезоне 2020/21 Александер-Арнольд провёл 36 игр, отдав семь результативных передач, дважды отличившись. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ливерпуль, Сборная Англии, Трент Александер-Арнольд
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Комментарии (1)
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Bourgignon Alex
01 Июня 2021, 22:29

Саутгейт, ты не прав!!! Взять бревно Магуайра и не взять Трента??? Он даже не в лучшей своей форме выше на три головы!!!

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