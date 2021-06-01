Трент отреагировал на вызов в сборную Англии на Евро-2020

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, который всё-таки вызвал игрока на Евро-2020.

Игрок «Ливерпуля» опубликовал пост в Инстаграме, где на фотографии стоит в футболке сборной Англии. Подпись к фото в переводе на русский означает «Заставлю заткнуться тех, кто во мне сомневается».

Первого июня национальная английская команда огласила окончательный список футболистов на чемпионат Европы 2020 года, среди которых всё-таки оказался Трента Александер-Арнольд, хоть в предварительной заявке его и не было.

В сезоне 2020/21 Александер-Арнольд провёл 36 игр, отдав семь результативных передач, дважды отличившись.