​Амстердам увеличил пропускную способность стадиона на Евро-2020

В результате исследования ситуации с пандемией коронавируса пропускная способность «Йохан Кройф Арены» в Амстердаме для матчей чемпионата Европы была увеличена. Информацию через свои страницы передаёт NOS.

В апреле правительство объявило о том, что стадион в Амстердаме на матчах чемпионата Европы будет открыт для 12 000 зрителей. Теперь пропускную способность увеличили до 16 000 человек.

Евро-2020 пройдёт в одиннадцати европейских городах. Каждая страна сама устанавливает количество зрителей, которые могут быть допущены на стадион. В зависимости от ситуации пропускная способность может увеличиваться или снижаться. При этом УЕФА не допускает проведение игр Евро при пустых трибунах.