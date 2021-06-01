Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

​Амстердам увеличил пропускную способность стадиона на Евро-2020

01 Июня 2021, 19:27,

В результате исследования ситуации с пандемией коронавируса пропускная способность «Йохан Кройф Арены» в Амстердаме для матчей чемпионата Европы была увеличена. Информацию через свои страницы передаёт NOS.

В апреле правительство объявило о том, что стадион в Амстердаме на матчах чемпионата Европы будет открыт для 12 000 зрителей. Теперь пропускную способность увеличили до 16 000 человек.

Евро-2020 пройдёт в одиннадцати европейских городах. Каждая страна сама устанавливает количество зрителей, которые могут быть допущены на стадион. В зависимости от ситуации пропускная способность может увеличиваться или снижаться. При этом УЕФА не допускает проведение игр Евро при пустых трибунах.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Йохан Кройф Арена
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов