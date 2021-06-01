​Амстердам увеличил пропускную способность стадиона на Евро-2020

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01 Июня 2021, 19:27,
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В результате исследования ситуации с пандемией коронавируса пропускная способность «Йохан Кройф Арены» в Амстердаме для матчей чемпионата Европы была увеличена. Информацию через свои страницы передаёт NOS.
В апреле правительство объявило о том, что стадион в Амстердаме на матчах чемпионата Европы будет открыт для 12 000 зрителей. Теперь пропускную способность увеличили до 16 000 человек.
Евро-2020 пройдёт в одиннадцати европейских городах. Каждая страна сама устанавливает количество зрителей, которые могут быть допущены на стадион. В зависимости от ситуации пропускная способность может увеличиваться или снижаться. При этом УЕФА не допускает проведение игр Евро при пустых трибунах.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Йохан Кройф Арена