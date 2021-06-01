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​Обнародована заявка сборной Англии на Евро-2020

01 Июня 2021, 19:17,

На страничке сборной Англии в Twitter была обнародована заявка команды на чемпионат Европы, до старта которого остаётся всего 10 дней.

В заявку сборной Англии вошли такие игроки: Дин Хендерсон, Джонстон, Пикфорд – Александер-Арнольд, Чилуэлл, Коуди, Джеймс, Магуайр, Мингс, Шоу, Стоунс, Триппьер, Уокер – Беллингхэм, Джордан Хендерсон, Маунт, Филлипс, Райс – Калверт-Льюин, Фоден, Грилиш, Кейн, Рэшфорд, Сака, Санчо, Стерлинг.

Соперниками сборной Англии на групповой стадии Евро-2020 будут национальные команды Хорватии, Шотландии и Чехии. Первую игру команда Гарета Саутгейта проведёт 13 июня. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии
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Комментарии (1)
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0
Милка
01 Июня 2021, 19:37

Грилиш,Фоден, Стерлинг разве нападающие?

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