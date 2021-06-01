​Обнародована заявка сборной Англии на Евро-2020

На страничке сборной Англии в Twitter была обнародована заявка команды на чемпионат Европы, до старта которого остаётся всего 10 дней.

В заявку сборной Англии вошли такие игроки: Дин Хендерсон, Джонстон, Пикфорд – Александер-Арнольд, Чилуэлл, Коуди, Джеймс, Магуайр, Мингс, Шоу, Стоунс, Триппьер, Уокер – Беллингхэм, Джордан Хендерсон, Маунт, Филлипс, Райс – Калверт-Льюин, Фоден, Грилиш, Кейн, Рэшфорд, Сака, Санчо, Стерлинг.

Соперниками сборной Англии на групповой стадии Евро-2020 будут национальные команды Хорватии, Шотландии и Чехии. Первую игру команда Гарета Саутгейта проведёт 13 июня.