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​Силессен пропустит Евро-2020

01 Июня 2021, 16:52,

Вратарь «Валенсии» Яспер Силессен был исключён из заявки сборной Голландии на чемпионат Европы. Его место занял Марко Бизот из АЗ. На прошлой неделе Силессен сдал положительный тест на COVID-19.

«Сегодня утром я сообщил Ясперу о своём решении. Это грустно для него, но мне пришлось пойти на этот решительный шаг. Из-за коронавируса Силессен пропустит важную часть подготовки, и теперь мы не знаем, сколько времени ему нужно, чтобы набрать оптимальную форму. Я не хочу рисковать», - сказал на вторничной пресс-конференции главный тренер голландской сборной Франк де Бур.

Первую игру на Евро-2020 сборная Голландии проведёт против Украины 13 июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Яспер Силессен
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