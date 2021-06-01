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Гринвуд пропустит чемпионат Европы-2020

01 Июня 2021, 13:55,

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд пропустит грядущий чемпионат Европы-2020 из-за повреждения, об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

19-летнего нападающего уже исключили из предварительной заявки сборной Англии на континентальный турнир.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Гринвуд провел 31 встречу за «красных дьяволов», записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.

На Евро сборная Англии попала в группу D, где ее соперниками будут национальные команды Хорватии, Чехии и Шотландии. Старт турнира запланирован на 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мэйсон Гринвуд
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