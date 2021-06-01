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Ибрагимович: «Очень жаль, что не поеду на Евро»

01 Июня 2021, 10:15,

Шведский ветеран Златан Ибрагимович огорчен своим непопаданием на чемпионат Европы-2020. 39-летний нападающий пропустит континентальный турнир из-за травмы, которую он получил в поединке против туринского «Ювентуса».

«Очень жаль, что не поеду на Евро. Но я никогда не сдамся», - передает слова футболиста издание Football-Italia.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович провел 19 поединков за «россонери», забил 15 голов (три - с пенальти) и сделал две результативные передачи.

На Евро сборная Швеции попала в группу Е, где ее соперниками будут команды Польши, Испании и Словакии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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