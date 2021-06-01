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«Я провёл лучший сезон в карьере»: Огбонна недоволен непопаданием в заявку сборной Италии

01 Июня 2021, 08:49,

Итальянский защитник Анджело Огбонна, выступающий в Премьер-лиге за лондонский «Вест Хэм», остался недоволен непопаданием в заявку «скуадры адзурры» на чемпионат Европы.

«Я очень удивлен и зол, ведь провел свой лучший сезон в карьере. Только после 30 лет защитники начинают полностью раскрываться. Наверное, Манчини не уделил много внимания «Вест Хэму», хоть мы и сражались до последнего за попадание в ЛЧ», - передает слова 33-летнего футболиста Football-Italia.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги опытный защитник провел 28 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и получив пять желтых карточек.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Анджело Огбонна
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Комментарии (1)
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Super fanat
01 Июня 2021, 09:37

Да он дальше Италии не смотрис, макаронник этот... Учитывая, что он строит молодую команду, у опытных защитников уже вряд ли будет шанс туда попасть. А правильно ли поступает Манчини, покажет Евро.

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