«Ювентус» выплатил Сарри неустойку за увольнение

Итальянский специалист Маурицио Сарри получил от «Ювентуса» денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

После увольнения «Ювентус» оказался должен Сарри около 8,5 миллионов евро, шесть из которых отдавал на протяжении сезона. 31 мая, как сообщает журналист Николо Скира, Сарри принял последний транш в размере 2,5 миллионов евро.

Сарри тренировал «Ювентус» всего лишь один сезон, став чемпионом Италии 2019/20. Сейчас тренер находится в статусе безработного, но к нему проявляет интерес «Лацио».

По итогам сезона 2020/21 туринский клуб уволил с поста главного тренера Андреа Пирло и назначил Массимилиано Аллегри.