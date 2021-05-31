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«Ювентус» выплатил Сарри неустойку за увольнение

31 Мая 2021, 22:06,

Итальянский специалист Маурицио Сарри получил от «Ювентуса» денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта. 

После увольнения «Ювентус» оказался должен Сарри около 8,5 миллионов евро, шесть из которых отдавал на протяжении сезона. 31 мая, как сообщает журналист Николо Скира, Сарри принял последний транш в размере 2,5 миллионов евро. 

Сарри тренировал «Ювентус» всего лишь один сезон, став чемпионом Италии 2019/20. Сейчас тренер находится в статусе безработного, но к нему проявляет интерес «Лацио»

По итогам сезона 2020/21 туринский клуб уволил с поста главного тренера Андреа Пирло и назначил Массимилиано Аллегри. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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Sergo
31 Мая 2021, 22:32

Отдали бычку деньги ни за что

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