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Три игрока сборной России не выйдут на матч против Польши

31 Мая 2021, 20:41,

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список футболистов, которые не смогут помочь сборной в товарищеской игре против Польши. 

Травмированными оказались Денис Черышев, Марио Фернандес и Илья Самошников. Станислав Черчесов уверяет, что Черышев и Фернандес должны быть готовы к чемпионату Европы 2020 года, а что касается Самошникова, пока что нельзя сказать о его будущем. У Черышева и Фернандеса микроповреждения, которые стоит залечить на самом раннем этапе появления. Самошников получил травму бедра, как сказал главный тренер сборной России корреспондентам ТАСС

Перед чемпионатом Европы 2020 года сборная России проведёт два товарищеских матча - против Польши и против Болгарии.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Денис Черышев, Марио Фернандес, Илья Самошников
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