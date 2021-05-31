​Сборная России прилетела в Польшу

В понедельник вечером сборная России прилетела в польский Вроцлав. Здесь в первый день июня команда Станислава Черчесова проведёт контрольный поединок против Польши.

Напомним, что последние полторы недели российская национальная команда провела в Австрии. Там сборная проводила учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, до старта которого остаётся всего 11 дней.

Первую свою игру на континентальном футбольном форуме сборная России проведёт 12 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии – явного фаворита группы А, возглавляющего рейтинг ФИФА.