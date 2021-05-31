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​Сборная России прилетела в Польшу

31 Мая 2021, 19:54,

В понедельник вечером сборная России прилетела в польский Вроцлав. Здесь в первый день июня команда Станислава Черчесова проведёт контрольный поединок против Польши.

Напомним, что последние полторы недели российская национальная команда провела в Австрии. Там сборная проводила учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, до старта которого остаётся всего 11 дней.

Первую свою игру на континентальном футбольном форуме сборная России проведёт 12 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии – явного фаворита группы А, возглавляющего рейтинг ФИФА.

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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