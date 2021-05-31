​Сборная России прилетела в Польшу

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31 Мая 2021, 19:54,
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В понедельник вечером сборная России прилетела в польский Вроцлав. Здесь в первый день июня команда Станислава Черчесова проведёт контрольный поединок против Польши.
Напомним, что последние полторы недели российская национальная команда провела в Австрии. Там сборная проводила учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы, до старта которого остаётся всего 11 дней.
Первую свою игру на континентальном футбольном форуме сборная России проведёт 12 июня. В этот день команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии – явного фаворита группы А, возглавляющего рейтинг ФИФА.
Прилетели во Вроцлав! pic.twitter.com/SnZgUKpwtq— Сборная России (@TeamRussia) May 31, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России