Сборная России прошла тестирование на коронавирус и допинг

Сборная России сдала тесты на коронавирусную инфекцию, а также прошла проверку на допинг. Тестирование на запрещенные препараты прошли десять футболистов, об этом информирует пресс-служба национальной команды.

Напомним, что сборная России в эти дни проводит тренировочный сбор в Австрии. В преддверии чемпионата Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут контрольные поединки против Польши и Болгарии.

На групповой стадии континентального турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии, Дании и Финляндии. Евро-2020 стартует 11 июня.