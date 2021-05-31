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Сборная России прошла тестирование на коронавирус и допинг

31 Мая 2021, 12:06,

Сборная России сдала тесты на коронавирусную инфекцию, а также прошла проверку на допинг. Тестирование на запрещенные препараты прошли десять футболистов, об этом информирует пресс-служба национальной команды.

Напомним, что сборная России в эти дни проводит тренировочный сбор в Австрии. В преддверии чемпионата Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут контрольные поединки против Польши и Болгарии.

На групповой стадии континентального турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии, Дании и Финляндии. Евро-2020 стартует 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России
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