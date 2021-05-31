Бэйл и Рэмзи - в заявке сборной Уэльса на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Уэльса определился с заявкой национальной команды для участия в чемпионате Европы-2020.

Отметим, что в данный список были включены полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, проведший минувший сезон в аренде за лондонский «Тоттенхэм», и хавбек Аарон Рэмзи из туринского «Ювентуса».

В данный момент валлийская команда проводит тренировочный сбор. В ближайшее время сборная Уэльса проведет товарищеские встречи против Франции и Албании.

На групповой стадии чемпионата Европы валлийцы встретятся со Швейцарией, Италией и Турцией.