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Бэйл и Рэмзи - в заявке сборной Уэльса на Евро-2020

31 Мая 2021, 09:39,

Тренерский штаб сборной Уэльса определился с заявкой национальной команды для участия в чемпионате Европы-2020.

Отметим, что в данный список были включены полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл, проведший минувший сезон в аренде за лондонский «Тоттенхэм», и хавбек Аарон Рэмзи из туринского «Ювентуса».

В данный момент валлийская команда проводит тренировочный сбор. В ближайшее время сборная Уэльса проведет товарищеские встречи против Франции и Албании.

На групповой стадии чемпионата Европы валлийцы встретятся со Швейцарией, Италией и Турцией.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарет Бэйл, Сборная Уэльса, Аарон Рэмзи
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