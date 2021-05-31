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Кроос приехал в сборную Германии

31 Мая 2021, 08:57,

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос прибыл в расположение сборной Германии, об этом сообщил «Твиттер» Bayern & Germany. Национальная команда сейчас ведет подготовку к грядущему чемпионату Европы-2020.

Полузащитник приехал с опозданием из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией. По этой причине Кроос был вынужден провести две недели в изоляции.

В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек провел 28 поединков, забил три гола и отдал десять ассистов.

На Евро-2020 «бундестим» попала в квартет F, где ее соперниками будут национальные команды Португалии, Франции и Венгрии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Тони Кроос
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Комментарии (1)
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Super fanat
31 Мая 2021, 09:24

Из группы, ожидаемо, должны выходить, а насчёт победы посмотрим. Кроос должен свою лебединую песню провести на высочайшем уровне! И, если не выиграть турнир, то как обычно навязать серьёзную конкуренцию за него.

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