Кроос приехал в сборную Германии

|
31 Мая 2021, 08:57,
|
|
Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос прибыл в расположение сборной Германии, об этом сообщил «Твиттер» Bayern & Germany. Национальная команда сейчас ведет подготовку к грядущему чемпионату Европы-2020.
Полузащитник приехал с опозданием из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией. По этой причине Кроос был вынужден провести две недели в изоляции.
В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек провел 28 поединков, забил три гола и отдал десять ассистов.
На Евро-2020 «бундестим» попала в квартет F, где ее соперниками будут национальные команды Португалии, Франции и Венгрии.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Тони Кроос
Из группы, ожидаемо, должны выходить, а насчёт победы посмотрим. Кроос должен свою лебединую песню провести на высочайшем уровне! И, если не выиграть турнир, то как обычно навязать серьёзную конкуренцию за него.