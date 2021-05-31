Кроос приехал в сборную Германии

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос прибыл в расположение сборной Германии, об этом сообщил «Твиттер» Bayern & Germany. Национальная команда сейчас ведет подготовку к грядущему чемпионату Европы-2020.

Полузащитник приехал с опозданием из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией. По этой причине Кроос был вынужден провести две недели в изоляции.

В минувшем сезоне чемпионата Испании хавбек провел 28 поединков, забил три гола и отдал десять ассистов.

На Евро-2020 «бундестим» попала в квартет F, где ее соперниками будут национальные команды Португалии, Франции и Венгрии.