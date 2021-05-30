Мюллер: «Я понял решение Лёва»

В марте 2019 года главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил о том, что больше не вызовет в команду Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга. Тем не менее, Мюллер и Хуммельс получили вызов на финальную часть Евро-2020.

- Изначально случившееся стало для меня ударом, но та ситуация не сравнима с моей формой спустя два года. Впрочем, я понял решение Лёва со спортивной точки зрения. Я осознал, чего он хотел добиться. Но это все в прошлом, и многое изменилось с тех пор, - приводит слова Мюллера федерация футбола Германии.

- Последний период в «Баварии» получился для меня великолепным. Я хорошо играл и имел время на отдых. Отсутствие международных матчей было хорошим фактором для тела, духа, души и семьи, - добавил Мюллер.