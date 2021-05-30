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Рюдигер сожалеет о травме де Брёйне

30 Мая 2021, 19:26,

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер выразил сожаление из-за серьёзной травмы хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в решающем матче Лиги чемпионов сезона 2020/21. В дебюте второго тайма футболисты столкнулись в борьбе за позицию, и бельгиец получил травму головы, из-за которой не доиграл матч, а также рискует не сыграть на предстоящем чемпионате Европы.

- Мне очень жаль, что де Брёйне получил травму. Конечно, с моей стороны не было умысла. Мы лично знакомы с Кевином, и я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть его на футбольном поле как можно быстрее, - написал Рюдигер в своем аккаунте в «Твиттере».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Манчестер Сити, Кевин де Брёйне, Антонио Рюдигер
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Комментарии (1)
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ARTUR
30 Мая 2021, 19:43

я как то сомневаюсь , рубанул он его не задумываясь , и это кстати ключевой момент в матче , не убери таким образом основного игрока сити , как знать чем бы матч закончился , как то об этом моменте все замалкивают , но по сей день хают Рамоса который точно так же рубанул в финале Салаха

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