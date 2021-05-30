Рюдигер сожалеет о травме де Брёйне

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер выразил сожаление из-за серьёзной травмы хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в решающем матче Лиги чемпионов сезона 2020/21. В дебюте второго тайма футболисты столкнулись в борьбе за позицию, и бельгиец получил травму головы, из-за которой не доиграл матч, а также рискует не сыграть на предстоящем чемпионате Европы.

- Мне очень жаль, что де Брёйне получил травму. Конечно, с моей стороны не было умысла. Мы лично знакомы с Кевином, и я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть его на футбольном поле как можно быстрее, - написал Рюдигер в своем аккаунте в «Твиттере».