Рюдигер сожалеет о травме де Брёйне

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30 Мая 2021, 19:26,
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер выразил сожаление из-за серьёзной травмы хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в решающем матче Лиги чемпионов сезона 2020/21. В дебюте второго тайма футболисты столкнулись в борьбе за позицию, и бельгиец получил травму головы, из-за которой не доиграл матч, а также рискует не сыграть на предстоящем чемпионате Европы.
- Мне очень жаль, что де Брёйне получил травму. Конечно, с моей стороны не было умысла. Мы лично знакомы с Кевином, и я желаю ему скорейшего выздоровления и надеюсь увидеть его на футбольном поле как можно быстрее, - написал Рюдигер в своем аккаунте в «Твиттере».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Манчестер Сити, Кевин де Брёйне, Антонио Рюдигер
я как то сомневаюсь , рубанул он его не задумываясь , и это кстати ключевой момент в матче , не убери таким образом основного игрока сити , как знать чем бы матч закончился , как то об этом моменте все замалкивают , но по сей день хают Рамоса который точно так же рубанул в финале Салаха