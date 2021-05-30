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Сане хочет исправиться на Евро-2020 за «не выдающийся сезон»

30 Мая 2021, 16:27,

Вингер «Баварии» Лерой Сане недоволен своим первым годом в клубе, но надеется исправить сезон успешной игрой на Евро-2020.

- Я знаю, что провел не выдающийся сезон. Мне было еще сложнее, чем другим, из-за коронавируса и травмы колена. Для меня было важно вернуться в игровой ритм и быть здоровым, - заявил Сане Goal и SPOX.

- Сейчас я концентрируюсь на чемпионате Европы. Это очень большая мечта - выиграть этот титул. Нам нужно проявить себя с самой лучшей стороны, мы очень хорошо готовимся. Конечно, есть давление, но мы с нетерпением ждем старта, - добавил Сане.

В прошлом сезоне 25-летний футболист лишь 18 раз вышел в стартовом составе в матчах Бундеслиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Бавария, Лерой Сане
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Комментарии (1)
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Super fanat
30 Мая 2021, 17:11

Ну, в сборной Германии он - один из лидеров, в отличии от Баварии! И, там, учитывая, что игра у Германии разрозненная, от него действительно много будет зависеть. А в Баварии ещё успеет себя показать, думаю, новый тренерский штаб даст ему второй шанс. Но отстоять при этом честь страны было бы очень неплохо.

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