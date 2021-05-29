​Нойер не собирается завершать международную карьеру

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29 Мая 2021, 23:46,
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На официальном сайте Немецкого футбольного союза были опубликованы цитаты Йоахима Лёва и Мануэля Нойера. В субботу главный тренер и капитан сборной Германии дали пресс-конференцию для СМИ.
Среди прочего, Мануэль Нойер объявил о том, что в настоящий момент он не думает о завершении международной карьеры.
«Пока моё тело чувствует себя хорошо, я буду играть за сборную Германии. Я в хорошей форме и могу выступать на этом уровне. У меня пока нет планов завершить международную карьеру», - рассказал Нойер.
Мануэль Нойер дебютировал за сборную Германии в июне 2009 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Мануэль Нойер
А иногда надо сказать "пока" вовремя... Кан, к примеру, мог ещё играть, чтобы запомниться сильным, надеюсь, и Нойера постигнет та же участь.