​Нойер не собирается завершать международную карьеру

На официальном сайте Немецкого футбольного союза были опубликованы цитаты Йоахима Лёва и Мануэля Нойера. В субботу главный тренер и капитан сборной Германии дали пресс-конференцию для СМИ.

Среди прочего, Мануэль Нойер объявил о том, что в настоящий момент он не думает о завершении международной карьеры.

«Пока моё тело чувствует себя хорошо, я буду играть за сборную Германии. Я в хорошей форме и могу выступать на этом уровне. У меня пока нет планов завершить международную карьеру», - рассказал Нойер.

Мануэль Нойер дебютировал за сборную Германии в июне 2009 года.