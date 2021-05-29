Романцев назвал фаворита Евро-2020

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29 Мая 2021, 14:58,
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Экс-наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал фаворита предстоящего чемпионате Европы-2020.
«Попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия. Эта сборная играет в современный, зрелищный и рациональный футбол, который мне по душе», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».
Напомним, что сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу континентального турнира. В одном квартете с бельгийцами также сыграют команды Дании и Финляндии.
Стартовый матч Евро-2020 Бельгия проведет против России. Поединок состоится 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Олег Романцев
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