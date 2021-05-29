Романцев назвал фаворита Евро-2020

Экс-наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал фаворита предстоящего чемпионате Европы-2020.

«Попробую предположить, что на этом Евро всех удивит Бельгия. Эта сборная играет в современный, зрелищный и рациональный футбол, который мне по душе», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу континентального турнира. В одном квартете с бельгийцами также сыграют команды Дании и Финляндии.

Стартовый матч Евро-2020 Бельгия проведет против России. Поединок состоится 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.