Черышев и Фернандес тренируются вне общей группы сборной России

Сборная России проводит очередную тренировку на сборе в Австрии. Отдельно от общей группы занимаются полузащитник Денис Черышев и фланговый защитник Марио Фернандес. Все остальные игроки тренируются в общей группе.

Напомним, что 1 июня сборной России предстоит товарищеская встреча с командой Польши, а 5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с болгарами.

На чемпионате Европы-2020 россияне попали в квартет В, где их соперниками станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Континентальный турнир стартует 11 июня, некоторые поединки пройдут на стадионе в Санкт-Петербурге.