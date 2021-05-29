Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿
0

Черышев и Фернандес тренируются вне общей группы сборной России

29 Мая 2021, 13:20,

Сборная России проводит очередную тренировку на сборе в Австрии. Отдельно от общей группы занимаются полузащитник Денис Черышев и фланговый защитник Марио Фернандес. Все остальные игроки тренируются в общей группе.

Напомним, что 1 июня сборной России предстоит товарищеская встреча с командой Польши, а 5 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с болгарами.

На чемпионате Европы-2020 россияне попали в квартет В, где их соперниками станут сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Континентальный турнир стартует 11 июня, некоторые поединки пройдут на стадионе в Санкт-Петербурге.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Денис Черышев, Марио Фернандес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
УЕФА хочет исключить «Барселону», «Реал» и «Ювентус» из ЛЧ и уже нашёл им замену
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка