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Ловрен рискует пропустить Евро-2020

29 Мая 2021, 12:12,

Хорватский защитник Деян Ловрен, который выступает на клубном уровне за петербургский «Зенит», рискует не поехать на Евро-2020 в составе своей национальной сборной. Об этом информирует Newsline.

Источник рапортует, что 31-летний футболист получил травму, из-за чего пропустил последнее тренировочное занятие сборной Хорватии. Ожидается, что восстановление защитника займет от трех до шести недель.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. На континентальном турнире «клетчатые» попали в группу D, где их соперниками станут национальные команды Англии, Шотландии и Чехии.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Деян Ловрен
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