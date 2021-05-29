Ловрен рискует пропустить Евро-2020

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29 Мая 2021, 12:12,
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Хорватский защитник Деян Ловрен, который выступает на клубном уровне за петербургский «Зенит», рискует не поехать на Евро-2020 в составе своей национальной сборной. Об этом информирует Newsline.
Источник рапортует, что 31-летний футболист получил травму, из-за чего пропустил последнее тренировочное занятие сборной Хорватии. Ожидается, что восстановление защитника займет от трех до шести недель.
Чемпионат Европы стартует 11 июня. На континентальном турнире «клетчатые» попали в группу D, где их соперниками станут национальные команды Англии, Шотландии и Чехии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Деян Ловрен