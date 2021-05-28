​Осуждённый по делу о беспорядках на Евро-2016 российский фанат просит президента Франции о помиловании

Российский футбольный фанат Павел Косов в своё время во Франции получил десять лет тюрьмы за участие в беспорядках во время чемпионата Европы, проходившего пять лет назад. Косова признали виновным в нападении на болельщиков из Англии.

Как сообщает sport24, в преддверии нового чемпионата Европы защита Косова обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании. В основе просьбы лежит хорошее поведение осуждённого.

Чемпионат Европы 2020 года был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт в одиннадцати европейских городах в период с 11 июня по 11 июля.