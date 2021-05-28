Черышев назвал главный козырь сборной России

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28 Мая 2021, 10:10,
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Хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев назвал главный козырь национальной сборной России в преддверии старта чемпионата Европы-2020.
«Главный козырь - командный дух. Если он есть, то мы можем обыграть любого соперника», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».
Напомним, что на групповом раунде континентального турнира подопечные Станислава Черчесова попали в группу B. Соперниками сборной России станут команды Дании, Бельгии и Финляндии.
В настоящий момент национальная команда проходит тренировочный сбор в Австрии. Сборная России вскоре проведет спарринги с Польшей и Болгарией.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Денис Черышев