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Черышев назвал главный козырь сборной России

28 Мая 2021, 10:10,

Хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев назвал главный козырь национальной сборной России в преддверии старта чемпионата Европы-2020.

«Главный козырь - командный дух. Если он есть, то мы можем обыграть любого соперника», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что на групповом раунде континентального турнира подопечные Станислава Черчесова попали в группу B. Соперниками сборной России станут команды Дании, Бельгии и Финляндии.

В настоящий момент национальная команда проходит тренировочный сбор в Австрии. Сборная России вскоре проведет спарринги с Польшей и Болгарией.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Денис Черышев
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