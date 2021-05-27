Сборная Турции добыла волевую победу в матче с Азербайджаном

Сборные Турции и Азербайджана провели товарищеский матч. Первые 60 минут поединка получились весьма насыщенными на моменты, при этом команда из Азербайджана выглядела очень достойно и первой отправила мяч в сетку ворот противника. Эмин Махмудов красивым ударом открыл счет на 29-й минуте, но турки еще до перерыва все исправили. Сначала Халил Дервисоглу замкнул подачу со штрафного, а затем Кан Айхан добавил мяч в сетку после штурма ворот - 2:1.