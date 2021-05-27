Сборная Турции добыла волевую победу в матче с Азербайджаном

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27 Мая 2021, 21:55,
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Сборные Турции и Азербайджана провели товарищеский матч. Первые 60 минут поединка получились весьма насыщенными на моменты, при этом команда из Азербайджана выглядела очень достойно и первой отправила мяч в сетку ворот противника. Эмин Махмудов красивым ударом открыл счет на 29-й минуте, но турки еще до перерыва все исправили. Сначала Халил Дервисоглу замкнул подачу со штрафного, а затем Кан Айхан добавил мяч в сетку после штурма ворот - 2:1.
Протокол игры
|Турция
|2:1
|Азербайджан
|29' Махмудов Эмин (0:1)
|(1:1) Дервисоглу Халил 34'
|(2:1) Айхан Кан 44'
Байиндыр Алтай 73' ( Аккан Гёкхан ( 73') • Демирал Мерих • Сёюнджю Чаглар • Айхан Кан • Мюлдюр Мерт • Антальялы Тайлан • Кекчю Оркун 67' ( Эмюр Абдулкадир ( 67') • Йылмаз Рыдван 46' ( Караджа Эфеджан ( 46') • Юндер Дженгиз 46' ( Muhammed Akturkoglu ( 46') • Акбунар Халиль 84' ( Туфан Озан ( 84') • Дервисоглу Халил 67' ( Унал Энес ( 67')
Запасные: Гюнок Мерт • Йокушлу Окай • Мераш Умут • Текдемир Махмут
Балаев Эмил • Медведев Максим • Гусейнов Бадави • Кривоцюк Антон • Джафаргулиев Элвин 63' ( Салахлы Азер ( 63') • Гусейнов Аббас 72' ( Байрамов Турал ( 72') • Гараев Гара • Махмудов Эмин 79' ( Мустафаев Вугар ( 79') • Ибрахимли Исмаил 63' ( Горбани Али ( 63') • Шейдаев Рамиль 63' ( Хачаев Мурад ( 63') • Алескеров Намик 79' ( Халилзаде Тамкин ( 79')
Запасные: Сертан Ташкын • Ali Sadikov • Мамедов Рахиль • Дженетов Мехти • Байрамов Айдын • Хагверди Ходжатолла
27 мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Турции, Сборная Азербайджана