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Сборная Турции добыла волевую победу в матче с Азербайджаном

27 Мая 2021, 21:55,

Сборные Турции и Азербайджана провели товарищеский матч. Первые 60 минут поединка получились весьма насыщенными на моменты, при этом команда из Азербайджана выглядела очень достойно и первой отправила мяч в сетку ворот противника. Эмин Махмудов красивым ударом открыл счет на 29-й минуте, но турки еще до перерыва все исправили. Сначала Халил Дервисоглу замкнул подачу со штрафного, а затем Кан Айхан добавил мяч в сетку после штурма ворот - 2:1.

Протокол игры  
Турция 2:1 Азербайджан
    29' Махмудов Эмин (0:1)
(1:1) Дервисоглу Халил 34'    
(2:1) Айхан Кан 44'    
Байиндыр Алтай   73' (Аккан Гёкхан (   73') Демирал Мерих Сёюнджю Чаглар Айхан Кан Мюлдюр Мерт Антальялы Тайлан Кекчю Оркун   67' (Эмюр Абдулкадир (   67') Йылмаз Рыдван   46' (Караджа Эфеджан (   46') Юндер Дженгиз   46' (Muhammed Akturkoglu (   46') Акбунар Халиль   84' (Туфан Озан (   84') Дервисоглу Халил   67' (Унал Энес (   67')
Запасные: Гюнок Мерт Йокушлу Окай Мераш Умут Текдемир Махмут
Балаев Эмил Медведев Максим Гусейнов Бадави Кривоцюк Антон Джафаргулиев Элвин   63' (Салахлы Азер (   63') Гусейнов Аббас   72' (Байрамов Турал (   72') Гараев Гара Махмудов Эмин   79' (Мустафаев Вугар (   79') Ибрахимли Исмаил   63' (Горбани Али (   63') Шейдаев Рамиль   63' (Хачаев Мурад (   63') Алескеров Намик   79' (Халилзаде Тамкин (   79')
Запасные: Сертан Ташкын Ali Sadikov Мамедов Рахиль Дженетов Мехти Байрамов Айдын Хагверди Ходжатолла
27 мая.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Турции, Сборная Азербайджана
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