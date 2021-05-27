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​Соболев пропускает тренировку сборной России в Австрии

27 Мая 2021, 18:27,

Нападающий Александр Соболев не принимает участие в вечерней тренировке сборной России на сборе в Австрии. Он остался в отеле и занимается индивидуально. Во время утреннего занятия Соболев тренировался отдельно.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Александр Соболев подвернул голеностоп.   

Сборная России будет заниматься в Австрии до конца мая. В первый день лета команде Станислава Черчесова предстоит провести контрольную игру против Польши.

До первой игры сборной России на чемпионате Европы остаётся всего лишь 16 дней – 12 июня команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Соболев
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