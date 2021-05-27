​Соболев пропускает тренировку сборной России в Австрии

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27 Мая 2021, 18:27,
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Нападающий Александр Соболев не принимает участие в вечерней тренировке сборной России на сборе в Австрии. Он остался в отеле и занимается индивидуально. Во время утреннего занятия Соболев тренировался отдельно.
Стоит напомнить, что несколько дней назад Александр Соболев подвернул голеностоп.
Сборная России будет заниматься в Австрии до конца мая. В первый день лета команде Станислава Черчесова предстоит провести контрольную игру против Польши.
До первой игры сборной России на чемпионате Европы остаётся всего лишь 16 дней – 12 июня команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Александр Соболев