​Соболев пропускает тренировку сборной России в Австрии

Нападающий Александр Соболев не принимает участие в вечерней тренировке сборной России на сборе в Австрии. Он остался в отеле и занимается индивидуально. Во время утреннего занятия Соболев тренировался отдельно.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Александр Соболев подвернул голеностоп.

Сборная России будет заниматься в Австрии до конца мая. В первый день лета команде Станислава Черчесова предстоит провести контрольную игру против Польши.

До первой игры сборной России на чемпионате Европы остаётся всего лишь 16 дней – 12 июня команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии.