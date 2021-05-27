​Коваленко и Коноплянка не помогут сборной Украины на Евро-2020

Сборная Украины потеряла сразу двух футболистов группы атаки. Как сообщает Команда №1, в результате МРТ у представляющего «Аталанту» хавбека Виктора Коваленко был выявлен частичный разрыв задней поверхности бедра. Только в средине июня футболист сможет начать тренироваться, что подтвердил он сам.

Football.ua, в свою очередь, информирует о том, что залечить мышечное повреждение не успеет Евгений Коноплянка. Он не попадёт в итоговую заявку украинской национальной команды, состоящей из 26 игроков.

Соперниками сборной Украины на групповой стадии чемпионата Европы 2020 года будут команды Голландии, Австрии и Северной Македонии.